Le 5 tendenze di fitness per allenarsi nel 2022

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 gennaio 2022) I programmi di allenamento e le pratiche sportive non sembrano essere influenzate dacicliche di comportamento e stile come capita, per esempio, nella moda o nel settore tecnologico. Eppure, è bene sapere che anche ilsi trasforma, adatta ed evolve in relazione al clima culturale e agli eventi del momento. In particolare, gli ultimi due anni hanno cambiato radicalmente il modo in cui molti di noi si allenano, le nostre priorità quando facciamo movimento fisico e ci dedichiamo. Man mano che le palestre tornano a pieno regime, torna anche la voglia direcuperando la strada interrotta, ma il periodo di esercizio fisico in cui la nostra routine è stata profondamente influenzata dalla situazione legata al rischio pandemico non si cancella con un colpo di spugna e molte delle nuove ...