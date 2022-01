Le 10 trattative di mercato di oggi | Fiorentina-Aramu | Salernitana doppio obiettivo

Advertising

Toro_News : ?? | MERCATO Il resoconto del #calciomercato odierno con le ultime novità che riguardano le trattative del #Torino - Valeriacredeche : RT @Toro_News: ?? | MERCATO Le principali trattative di #calciomercato delle altre squadre di #SerieA nella giornata odierna - Toro_News : ?? | MERCATO Le principali trattative di #calciomercato delle altre squadre di #SerieA nella giornata odierna - RadioActivenew : PILLOLE DI MERCATO. DA LUNEDI 10 GENNAIO Il team del Posticipo va alla ricerca per voi delle trattative più import… - bresciasport : MERCATO BRESCIA: IL PUNTO SULLE TRATTATIVE DELLE RONDINELLE Le trattative e i rumors del mercato del Brescia Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : trattative mercato

Le notizie più importanti di oggi Per quanto riguarda le big leoggi non hanno subito ... ma la dirigenza bianconera vuole parlarne a febbraio, aormai chiuso. Discorso molto simile ...Le parti, quindi, si riaggiorneranno afinito. La situazione comunque è in stand - by , anche a causa del recente infortunio della Joya che aveva rallentato le. 'Obiettivo ...Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non s ...Roma, 9 gennaio 2022- Anche in questa domenica di calcio, il mercato non si ferma: tra le ufficialità di oggi c'è l'approdo di Andrea Conti alla Sampdoria, arrivato in prestito dal Milan fino alla fin ...