"L'Australia decide chi può entrare nel Paese". La possibile risposta del Governo a Djokovic: attesa per l'udienza (Di domenica 9 gennaio 2022) Novak Djokovic si trova da ormai quattro giorni in isolamento presso il Park Hotel di Melbourne, una struttura utilizzata dal Governo australiano per ospitare persone irregolari. Il tennista serbo è in attesa dell'udienza, che avrà luogo alle ore 10.00 locali di lunedì 10 gennaio (dunque la mezzanotte italiana di oggi). Il numero 1 al mondo non è potuto entrare in Australia, poiché il suo visto non è stato ritenuto valido dalle autorità. Il ribattezzato Nole credeva di avere un'esenzione medica che permettesse l'ingresso nel Paese (dove sono ammesse soltanto persone vaccinate contro il Covid-19). Domani si consumerà una partita importante in tribunale. Gli avvocati di Novak Djokovic hanno già svelato parzialmente la loro difesa, che parla di una positività al Covid-19 ...

