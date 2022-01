Laura Freddi e il suo ritorno al "GF Vip": "Con Sonia Bruganelli nessuna rivalità, a volte scherziamo su Bonolis" (Di domenica 9 gennaio 2022) 'Prima di approdare al GF Vip come opinionista, Sonia Bruganelli mi ha scritto un messaggio bellissimo: mi ha incoraggiato dicendomi che si fidava di me'. A 'Verissimo', Laura Freddi parla del suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) 'Prima di approdare al GF Vip come opinionista,mi ha scritto un messaggio bellissimo: mi ha incoraggiato dicendomi che si fidava di me'. A 'Verissimo',parla del suo ...

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - LunatikaLuna : @SBruganelli Ad altri anche no grazie. Non si potrebbe lasciare Laura Freddi al suo posto? Sarebbe fantastico. Per… - Karis24IT : Laura Freddi e Paola Barale, le prime donne cult di Buona Domenica, le nostre Kim Basinger e Madonna #verissimo… - il_tweetatore : È Domenica. Paola Barale arriva a #Verissimo dopo Laura Freddi, che anni prima l’aveva sostituita proprio a #BuonaDomenica di Costanzo. - dadajay001 : RT @mariatroiano1: Vedo Laura Freddi mia coetanea Mamma e mi addolora che non c'è stato destino per me diventare Mamma ?? -