Laura Freddi confessa che Sonia Bruganelli era gelosa: "Siamo molto diverse" (Di domenica 9 gennaio 2022) Laura Freddi è l'ex fidanzata storica di Paolo Bonolis ma è una storia che appartiene a tanto tempo fa, poi nella vita del conduttore è arrivata Sonia Bruganelli. Si sono sposati e sono arrivati tre splendidi figli e quando la Bruganelli era incinta del terzo figlio ha conosciuto Laura. "Sonia, ti puoi anche rilassare" sono le parole che la Freddi ha detto alla Bruganelli tra una chiacchiera e l'altra dopo le presentazioni. Dopo poco la moglie di Bonolis ha capito che per tanti anni ha temuto una donna che non era di certo pericolosa, era solo l'ex fidanzata di suo marito. E' così che sono diventate complici e a Verissimo la nuova opinionista del GF Vip non parla di amicizia con Sonia, non ci sono grandi paroloni per ...

