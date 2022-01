Laura Freddi: chi è, età, carriera, chi è il compagno, Instagram, Paolo Bonolis, opinionista al GF VIP al posto di Sonia Bruganelli, figlia (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi tra gli ospiti, pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, anche Laura Freddi, recentemente opinionista al Grande Fratello Vip. Conosciamola meglio! Laura Freddi: chi è, età, carriera Laura Freddi è nata a Roma il 19 maggio del 1972 ed è una nota showgirl, conduttrice e cantante. E’ stata lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Laura Freddi ha intrapreso con successo per tutti gli anni ’90 e per la prima metà degli anni 2000 l’attività di conduttrice e di showgirl: ha partecipato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi tra gli ospiti, pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, anche, recentementeal Grande Fratello Vip. Conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Roma il 19 maggio del 1972 ed è una nota showgirl, conduttrice e cantante. E’ stata lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, ora concorrente del Grande Fratello Vip.ha intrapreso con successo per tutti gli anni ’90 e per la prima metà degli anni 2000 l’attività di conduttrice e di showgirl: ha partecipato, ...

