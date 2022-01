L'Atalanta gioca a "tennis". Con l'Udinese finisce 6-2 (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Dopo la gara non disputata con il Torino, l'Atalanta apre il proprio 2022 con una larghissima vittoria in casa dell'Udinese. Alla Dacia Arena finisce 6-2 grazie alla doppietta di Muriel e le reti di Pasalic, Malinovskyi, Maehle e Pessina, inutile invece l'autogol di Djimsiti sul tiro di Molina e il timbro di Beto: la squadra di Gasperini consolida così il quarto posto in classifica, restando a -2 dalla terza piazza del Napoli che ha una gara in più. L'equilibrio dell'avvio si rompe una volta superato il quarto d'ora di gioco, quando un cross di Pezzella da sinistra deviato leggermente da un difensore, diventa favorevole per lo stacco aereo di Pasalic, furbo nel rubare il tempo a Becao e bravo a battere di testa Padelli. Passano cinque minuti e Muriel lascia il solito timbro dell'ex, scappando in velocita' dopo il servizio di ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Dopo la gara non disputata con il Torino, l'apre il proprio 2022 con una larghissima vittoria in casa dell'. Alla Dacia Arena6-2 grazie alla doppietta di Muriel e le reti di Pasalic, Malinovskyi, Maehle e Pessina, inutile invece l'autogol di Djimsiti sul tiro di Molina e il timbro di Beto: la squadra di Gasperini consolida così il quarto posto in classifica, restando a -2 dalla terza piazza del Napoli che ha una gara in più. L'equilibrio dell'avvio si rompe una volta superato il quarto d'ora di gioco, quando un cross di Pezzella da sinistra deviato leggermente da un difensore, diventa favorevole per lo stacco aereo di Pasalic, furbo nel rubare il tempo a Becao e bravo a battere di testa Padelli. Passano cinque minuti e Muriel lascia il solito timbro dell'ex, scappando in velocita' dopo il servizio di ...

Advertising

infoitsport : Diretta/ Udinese Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! - il_giuoco : @amedeocalha @Wazza_CN @_enz29 Sono positivo e pur di non vedere l’Atalanta sto guardando il Camerun. Gioca molto… - GyulioFornaz : #UdineseAtalanta #Udinese @Udinese_1896 Ma l'Atalanta gioca in rosso alabardato in segno di ringraziamento nei confronti del TAR di Trieste? - LuNic0Yes : @fcin1908it l'Udinese gioca contro l'Atalanta con 23 giocatori positivi al covid il Bologna giovedì con 8 giocatori… - ceco_hopeful : RT @mastrodea74: @papiniste @Atalanta_BC @MilenaLazzaroni @orobico72 @ceco_hopeful @Tuxi62 @itselee8 @esserealice @rimini1907 @deatoffees @… -