L’anti-oroscopo | gli astri sette giorni dopo

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 9 gennaio 2022) In questo numero verificheremo le profezie di Simon & The Stars: ARIETE «Potresti aver bisogno di rivedere certi conti». E infatti il 20 dicembre i giornali riportano la notizia secondo cui Eugenio Scalfari, 6 aprile 1924, in un lungo editoriale su La Repubblica, il quotidiano da lui fondato nel 1974, cambia il numero degli Apostoli e da dodici il porta a tredici. TORO «Si aprono nuove prospettive per il tuo futuro, che già dall’inizio dell’anno si mostrerà in una luce di maggiore chiarezza e stabilità». E infatti Mark Zuckerberg, 14 maggio 1984, fondatore e amministratore delegato di Facebook, arriva sesto nella classifica di The Bloomberg Billionaires Index dei miliardari. GEMELLI «Come diceva il mitico e intramontabile Corrado: “E non finisce qui!”». E infatti il 2 gennaio emerge che Ivanka Trump implorò per due volte il padre Donald Trump, 14 giugno 1946, di fermare le violenze ...