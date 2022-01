Landucci: «Per Chiesa distorsione al ginocchio. I cambi arrivavano da Allegri? Manteniamo il segreto» (Di domenica 9 gennaio 2022) Marco Landucci, allenatore in seconda della Juve, che sostituiva Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di una gara surreale che i bianconeri hanno vinto contro la Roma. «L’unica brutta notizia è quella di Chiesa, purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio. Vedremo nei prossimi giorni». «Ne avevamo molto bisogno, quando si vince è tutto più bello. Sono molto contento di aver ribaltato il risultato, abbiamo dimostrato di avere carattere. Spero che rientri il mister perché ho perso 3-4 anni di vita. Siamo partiti un po’ timorosi, nel secondo tempo abbiamo cambiato e siamo stati bravi a crederci» I cambi arrivavano da Allegri? «Non si può dire, teniamo il segreto… ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Marco, allenatore in seconda della Juve, che sostituiva Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di una gara surreale che i bianconeri hanno vinto contro la Roma. «L’unica brutta notizia è quella di, purtroppo ha subito unaal. Vedremo nei prossimi giorni». «Ne avevamo molto bisogno, quando si vince è tutto più bello. Sono molto contento di aver ribaltato il risultato, abbiamo dimostrato di avere carattere. Spero che rientri il mister perché ho perso 3-4 anni di vita. Siamo partiti un po’ timorosi, nel secondo tempo abbiamoato e siamo stati bravi a crederci» Ida? «Non si può dire, teniamo il… ...

