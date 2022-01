L’acqua e la geopolitica del futuro Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il 6% per cento della popolazione mondiale vive in una regione in cui è contenuto solo l’1% di risorse idriche: il. Gli effetti di questa situazione, destinati a peggiorare con il procedere del global warming e la crescita demografica, sono stati già subiti dall’Iran con la stagione di proteste contro l’establishment a cui ha dato il via la crisi idrica in alcune aree del Paese, ma si sono mostrati anche sull’accordo dall’alto valore geopolitico tra Giordania, Emirati Arabi Uniti e Israele. Nel giro di meno di quattro decenni, la quantità di acqua dolce a disposizione di un residente nell’area MENA (Middle East and North Africa) è stata dimezzata, da 3mila metri cubi a persona a 1500, in gran parte a causa della rapida crescita della popolazione, ma anche a causa di un sensibile inizio di riduzione delle risorse idriche. Vale la pena ...