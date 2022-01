L’aborto vissuto da Laura Freddi ha cambiato la sua vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 gennaio 2022) Oggiè una mamma felice, ha costruito una famiglia che ama molto ma anni fa, prima di Leonardo e la loro piccola Ginevra, ha perso un bambino, il suo primo figlio. Era sposata con Claudio Casavecchia, era il 2006, scopre di essere incinta, era felice e già preoccupata per il piccolino che sentiva di dovere proteggere. Forse un sesto senso, poco dopo ha perso il bambino, un aborto spontaneo che l’ha fatta soffrire molto.a Verissimo racconta che da quel momento la suaè cambiata, quel dolore l’ha tenuto dentro, si è chiusa in se stessa e ha iniziato a pensare a ciò che voleva davvero, alla sua. “Forse questa cosa mi ha allontanato da lui”non ripete la parola aborto, non dice molte parole su quel dolore ...