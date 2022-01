La vera storia dell’umanità secondo il libro di Enoch (Di domenica 9 gennaio 2022) Il libro di Enoch è un testo apocrifo della tradizione giudaica che non troverete nella Bibbia. secondo gli esegeti più accreditati, questi scritti sono stati definiti come canone intorno al I secolo a.C.. A lungo osteggiato dai sacerdoti ebraici e dai vescovi cristiani, il manoscritto ci è pervenuto integralmente in una versione in lingua ge’ez, ossia in un’antica lingua etiope. secondo alcuni interpreti, il libro di Enoch sarebbe stato condannato dalla religione ufficiale perché i messaggi in esso contenuti avrebbero potuto contraddire dogmi del monoteismo e dell’etica giudaico-cristiana. Di cosa parla il libro di Enoch? – curiosauro.itIl libro di Enoch, l’apocrifo che piace a terrapiattisti, ufologi e ... Leggi su curiosauro (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildiè un testo apocrifo della tradizione giudaica che non troverete nella Bibbia.gli esegeti più accreditati, questi scritti sono stati definiti come canone intorno al I secolo a.C.. A lungo osteggiato dai sacerdoti ebraici e dai vescovi cristiani, il manoscritto ci è pervenuto integralmente in una versione in lingua ge’ez, ossia in un’antica lingua etiope.alcuni interpreti, ildisarebbe stato condannato dalla religione ufficiale perché i messaggi in esso contenuti avrebbero potuto contraddire dogmi del monoteismo e dell’etica giudaico-cristiana. Di cosa parla ildi? – curiosauro.itIldi, l’apocrifo che piace a terrapiattisti, ufologi e ...

