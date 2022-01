La variante Omicron travolge anche Trenitalia | cancellate 180 corse regionali

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lasi abbatte su. Da domani, 10 gennaio, saranno cancellati 180 treni, pari al 3% dell’offerta locale, a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus. La cancellazione dei treni, dice l’azienda, rientra nella «riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi». Complessivamente, se si consideranole sostituzioni con il servizio autobus, saranno 550 leinteressate, pari al 9% del trasporto regionale. Le cancellazioni saranno pianificate, «quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza», hanno fatto sapere dall’azienda in una nota. Il nuovo assetto dei trasporti dovrà comunque assicurare la regolarità dei servizi, «in ambito sia regionale sia ...

Treni cancellati da lunedì a causa diE la corsa dellaja effetti anche sul trasporto ferroviario. Sono 180 i treni regionali di Trenitalia, pari al 3% dell'offerta locale, ...... lunedì 10 gennaio, scatteranno nuove regole per contenere l'aumento esponenziale dei casi di Covid (qui il bollettino del 9 gennaio), dovuti al dilagare dellain Italia: tra questi, ...Secondo il matematico del CNR Giovanni Sebastiani sono 32 le province nelle quali i contagi da variante Omicron si diffondono più in fretta: ecco quali. Il quadro epidemiologico italiano continua ad ...Il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo , è intervenuto ospite a Mezz'ora in più , il programma di ...