La tela trafugata a Fossombrone nel periodo napoleonico tornata a Urbino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tela trafugata

Corriere Adriatico

FOSSOMBRONE - Un evento piacevole e beneaugurante. Dopo 216 anni è tornata nelle Marche la pala dell'altare della chiesa dei Cappuccini di Fossombronenel periodo napoleonico. Nella bibliografia si legge che 'nel 1806 il dipinto incappò nella vasta razzia perpetrata da Eugenio Beauharnais (principe francese, primo e unico figlio maschio ...La, vera e propria icona per il popolo transalpino, benché realizzata da un italiano, aveva lasciato il Louvre in una sola occasione: il 21 agosto 1911, quando era statadall'ex ...FOSSOMBRONE - Un evento piacevole e beneaugurante. Dopo 216 anni è tornata nelle Marche la pala dell’altare della chiesa dei Cappuccini di Fossombrone trafugata nel ...Tanti gli eventi in questo inizio 2022. Dalla stagione teatrale alle mostre in allestimento nei tanti musei della Capitale. Per i teatri, nei primi sette mesi del 2022, ci saranno oltre 50 debutti con ...