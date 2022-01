La Salernitana sbanca il Bentegodi | Verona battuto 2-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Colpo salvezza della, che nonostante le tante assenze espugna ilsuperando ilper 2-1 al termine di un incontro molto com. La prima occasione è per i locali, con Simeone che al 5? prova un colpo di testa raccogliendo un cross di Depaoli dalla destra ma conclude a lato di poco. Al 18? Ilic calcia di sinistro dal limite e Belec devia in corner. I campani rimangono rintanati nella loro metà campo ma al 28?, in una delle prime azioni offensive, si procurano un rigore dopo l'atterramento in area di Gondo causato da Gunter. Dal dischetto si presenta Djuric, che batte Pandur per l'1-0. Gli ospiti si galvanizzano e al 38? Gondo ci va di testa in volo su traversone dalla sinistra di Jaroszynski, ma il portiere devia in corner. In avvio di ripresa gli ...