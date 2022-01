“La quarta dose di vaccino anti-Covid non serve ora, il booster protegge”. La ricerca (Di domenica 9 gennaio 2022) Londra – La quarta dose di vaccino Covid non è necessaria per ora. La terza dose booster garantisce un’alta protezione dalla malattia grave provocata dalla variante Omicron nelle persone più anziane. E’ il dato che viene sottolineato in Gran Bretagna dal Joint Committee on Vaccination and Immunisation, il comitato di consulenza del governo di Londra sui vaccini. Il panel fa riferimento alle informazioni diffuse dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria, la UK Health Security Agency. A 3 mesi dalla terza dose di vaccino, per gli over 65 la protezione dal rischio di ricovero in ospedale rimane attorno al 90%. La differenza rispetto alla vaccinazione ordinaria è evidente: a 3 mesi dalla seconda dose, la protezione scende al ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Londra – Ladinon è necessaria per ora. La terzagarsce un’alta protezione dalla malattia grave provocata dalla variante Omicron nelle persone più anziane. E’ il dato che viene sottolineato in Gran Bretagna dal Joint Committee on Vaccination and Immunisation, il comitato di consulenza del governo di Londra sui vaccini. Il panel fa riferimento alle informazioni diffuse dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria, la UK Health Security Agency. A 3 mesi dalla terzadi, per gli over 65 la protezione dal rischio di ricovero in ospedale rimane attorno al 90%. La differenza rispetto alla vaccinazione ordinaria è evidente: a 3 mesi dalla seconda, la protezione scende al ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’ad di Pfizer: “Con Omicron protezione vaccinale dura pochi mesi. Possibile che serva la quarta dose prima… - Davide : Vi sfido a trovare una storia più assurda di questa: è la mia, e racconta come *un mese intero* non è bastato per p… - Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - marilenagasbar1 : RT @romifivestars: @nicedigiulio @marilenagasbar1 @XPaoloxLisix @Fortipiuchemai Verso la quarta dose… - DalbertGOAT : @milivnkovic @Quarta_dose esistono veramente i laziali? -