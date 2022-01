La preside Daniela Novi | “Serve l’obbligo vaccinale per tutti gli studenti”

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Per, dirigente scolastica dell’Istituto Nautico Giovanni?XXIII “Tornare a scuola in presenza è una necessità”. Non ha alcun dubbio lache la Dad è stata utile ad inizio pandemia ma che adessostabilità e lezioni in presenza… “Sono certa che lunedì registreremo assenze sia tra il personale scolastico che tra gli alunni. Noi proveremo a gestire il tutto con le uscite anticipate. Quello che ritengo fondamentale in questo momento è un serio tracciamento attraverso la possibilità di effettuare tamponi rapidi, anche ogni giorno, in classe. Solo in questo modo riusciremo ad evitare che il?Covid possa entrare nelle scuole, sperando che quanto prima si dispongaper tutta la comunità scolastica”. Consiglia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : preside Daniela

Orizzonte Scuola

"Soltanto dal primo gennaio abbiamo avuto la segnalazione di trenta studenti positivi e circa sei docenti, sono parecchi " ha spiegatoCrimi ,del linguistico 'Cassarà'. Le regole da ..."Stiamo cercando i supplenti, sono introvabili, persino quelli di inglese" riferisce laGorgaini. Preoccupazione per il futuro esprime Parzani dall'Antonietti dove non si sono visti ...Dad in Campania, raffica di fax e telefonate dei dirigenti anche a Palazzo San Giacomo per sapere cosa fare. Niente bus dedicati per gli studenti delle superiori. Bassolino a Manf ...Non basta ripetere come un mantra che «la scuola è sicura» e che casomai si chiuderanno gli istituti dove ci sono focolai. La scadenza delle due settimane è solo ipotetica: come il recente passato ins ...