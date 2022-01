La Lombardia potrebbe aver superato il picco di contagi Si avvicina la zona arancione (Di domenica 9 gennaio 2022) Cresce l’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Incognita scuole e socialità sull’andamento epidemico Leggi su corriere (Di domenica 9 gennaio 2022) Cresce l’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Incognita scuole e socialità sull’andamento epidemico

Advertising

mariaprodi : ma questa non è una cavolata? - angiuoniluigi : RT @Corriere: La Lombardia potrebbe aver superato il picco di contagi. Rischio zona arancione - MiTomorrow : La zona arancione in Lombardia potrebbe essere dietro l'angolo: tutto quello che c'è sa sapere sul possibile cambio… - News24_it : Covid, la Lombardia potrebbe aver superato il picco di contagi. Presto in zona arancione - Corriere Milano - edoeduorg : Voi arrangiatevi, noi qui in Lombardia siamo a posto ????? -