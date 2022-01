La Juventus batte 4-3 la Roma, rimonta bianconera (Di domenica 9 gennaio 2022) La Juventus batte 4-3 la Roma in un match della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Vantaggio giallorosso all’11’ con Abraham, al 18? pari di Dybala, in avvio di ripresa i padroni di casa trovano il doppio vantaggio con Mkhitaryan al 48? e Pellegrini al 53?. rimonta bianconera in 7? con Locatelli al 70?, Kulusevski al 74? e De Sciglio al 77?. All’81’ espulso De Ligt e due minuti dopo Pellegrini si fa parare da Szczesny il rigore del possibile pareggio. In classifica Juventus quinta con 38 punti, Roma sesta a 32. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 9 gennaio 2022) La4-3 lain un match della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Vantaggio giallorosso all’11’ con Abraham, al 18? pari di Dybala, in avvio di ripresa i padroni di casa trovano il doppio vantaggio con Mkhitaryan al 48? e Pellegrini al 53?.in 7? con Locatelli al 70?, Kulusevski al 74? e De Sciglio al 77?. All’81’ espulso De Ligt e due minuti dopo Pellegrini si fa parare da Szczesny il rigore del possibile pareggio. In classificaquinta con 38 punti,sesta a 32. Funweek.

