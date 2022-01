"La fine della mia carriera". Giovanna Civitillo su Amadeus, quello che non aveva mai detto prima (Di domenica 9 gennaio 2022) "prima di lui ho fatto tante cose, ma lui è stata la fine della mia carriera": Giovanna Civitillo ha fatto una battuta su Amadeus a Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai 1. Parlando sempre del marito, poi, ha detto delle parole bellissime: "Mi ha stravolto la vita e ha realizzato il mio sogno, quello di avere una famiglia”. Alla fine dell'intervista, la showgirl ha chiesto se non ci fosse un videomessaggio da parte di Amadeus. A quel punto la conduttrice ha preso il suo cellulare e lo ha chiamato in diretta per chiedergli spiegazioni. Amadeus, però, non si è fatto trovare impreparato e ha chiesto alla regia del programma di mandare in onda un filmato speciale: “E' la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) "di lui ho fatto tante cose, ma lui è stata lamia":ha fatto una battuta sua Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai 1. Parlando sempre del marito, poi, hadelle parole bellissime: "Mi ha stravolto la vita e ha realizzato il mio sogno,di avere una famiglia”. Alladell'intervista, la showgirl ha chiesto se non ci fosse un videomessaggio da parte di. A quel punto la conduttrice ha preso il suo cellulare e lo ha chiamato in diretta per chiedergli spiegazioni., però, non si è fatto trovare impreparato e ha chiesto alla regia del programma di mandare in onda un filmato speciale: “E' la ...

