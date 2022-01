La comunicazione ai tempi del covid: scienza o giornalismo? (Di domenica 9 gennaio 2022) Delirio di massa Pensavo di non dovermi più occupare di questo argomento e invece, alla luce degli ultimi eventi, mi sento di doverne scrivere ancora. Come più volte ripetuto: non mi occupo di politica, non sono una scienziata e non mi aggrego a gruppi che vanno in opposizione come stile di vita. Mi preoccupa però tutto quello che sta accadendo, tra contagi alti, lotte tra sivax e novax, nuove misure di governo, social impazziti ed esperti tuttologi ovunque: e nel mezzo i fragili che muoiono. Più volte mi sono chiesta cosa ci sia alla base di tutta questa confusione, e la risposta è sempre la stessa: l’informazione dei mass media. I tempi del giornalismo Il giornalismo vive di tempi rapidi, cerca risposte e finali di storie da poter pubblicare prima possibile per battere lo scoop, per aumentare il flusso dei like, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Delirio di massa Pensavo di non dovermi più occupare di questo argomento e invece, alla luce degli ultimi eventi, mi sento di doverne scrivere ancora. Come più volte ripetuto: non mi occupo di politica, non sono una scienziata e non mi aggrego a gruppi che vanno in opposizione come stile di vita. Mi preoccupa però tutto quello che sta accadendo, tra contagi alti, lotte tra sivax e novax, nuove misure di governo, social impazziti ed esperti tuttologi ovunque: e nel mezzo i fragili che muoiono. Più volte mi sono chiesta cosa ci sia alla base di tutta questa confusione, e la risposta è sempre la stessa: l’informazione dei mass media. IdelIlvive dirapidi, cerca risposte e finali di storie da poter pubblicare prima possibile per battere lo scoop, per aumentare il flusso dei like, le ...

Advertising

CorriereCitta : La comunicazione ai tempi del covid: scienza o giornalismo? - Lety_2212 : O un secondo per schiacciare “condividi questa storia”per noi sono gesti invece abbastanza importanti.E la comunica… - liviozeta67 : @giampdisan Non è questione di dichiarazioni ufficiali, Giamp, è questione di strategie di comunicazione. Se lo pr… - giuliocavalli : @mariolavia Ah, è il fine che conta. Hic semper erro. Le modalità, la comunicazione, il senso, i tempi, i modi, la… - lucagira : @a_padellaro #Draghi non scappa: per lui la politica è servizio, non spettacolo. I tempi della comunicazione gesti… -