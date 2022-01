La classifica delle squadre più amate d'Italia: Juve prima ma in calo, Milan e Roma vincono i "derby del tifo" (Di domenica 9 gennaio 2022) “Mi piacciono gli Italiani, vanno alla guerra come fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come fosse la guerra”. Così diceva Winston Churchill: e come dargli torto, vista la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) “Mi piacciono glini, vanno alla guerra come fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come fosse la guerra”. Così diceva Winston Churchill: e come dargli torto, vista la...

Advertising

Giovann06493722 : RT @elparon1899: Fanno fatica a dare i rigori contro il Milan. Classifica RIGORI CONTRO 2021/2022 delle prime 7 in campionato Milan 5 (4… - mpesquet1 : RT @elparon1899: Fanno fatica a dare i rigori contro il Milan. Classifica RIGORI CONTRO 2021/2022 delle prime 7 in campionato Milan 5 (4… - Massi_Dubai : RT @elparon1899: Fanno fatica a dare i rigori contro il Milan. Classifica RIGORI CONTRO 2021/2022 delle prime 7 in campionato Milan 5 (4… - simostu9 : RT @elparon1899: Fanno fatica a dare i rigori contro il Milan. Classifica RIGORI CONTRO 2021/2022 delle prime 7 in campionato Milan 5 (4… - sparklylouis : RT @elparon1899: Fanno fatica a dare i rigori contro il Milan. Classifica RIGORI CONTRO 2021/2022 delle prime 7 in campionato Milan 5 (4… -