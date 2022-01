Kazakistan | il capolinea dei sogni imperiali di Putin

Leggi su formiche

(Di domenica 9 gennaio 2022) Cerchiamo di guardare alle cose del mondo con pragmatico realismo, senza badare ai tanti interessati influencers od alle autosuggestioni che sempre accompagnano le emozioni: lo zar chiuso in gabbia si chiama Vladimir, la gabbia in cui ha finito per cacciarsi, passo dopo passo, è l’incredibile numero di crisi che lo circonda. Che ci si sia infilato volontariamente, come in Georgia, nel Donbass, in Crimea, in Ucraina o in Libia, oppure che sia stato “chiamato”, come in Siria ed ora in, o, ancora, “sfruttato” da qualcuno più abile di lui, come nel sostegno alla Serbia, alla Belorussia, al governo di Yerevan (missili Iskander in Nagorno- Karabakh) o nell’innaturale “amicizia” con la Turchia (missili S-400 ed altro) dell’ineffabile volpe islamista che la governa, poco conta. Il fatto che tutto ciò venga venduto al pubblico (sopratutto al ...