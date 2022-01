Kazakhstan, l’appello del Papa: “Dolore per le vittime, si ritrovi l’armonia attraverso il dialogo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Francesco all’Angelus: «Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna». In mattinata nella Cappella Sistina celebra 16 battesimi; alle madri dice: «Se i neonati hanno fame allattateli qui, davanti al Signore» Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) Francesco all’Angelus: «Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna». In mattinata nella Cappella Sistina celebra 16 battesimi; alle madri dice: «Se i neonati hanno fame allattateli qui, davanti al Signore»

Advertising

vaticannews_it : #09gennaio Il dolore del Papa per le vittime in #kazakhstan e l'appello al dialogo e alla ricerca di giustizia. Ne… - agasso_domenico : RT @vatican_it: Kazakhstan, l’appello del Papa: “Dolore per le vittime, si ritrovi l’armonia attraverso il dialogo” - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #09gennaio Il dolore del Papa per le vittime in #kazakhstan e l'appello al dialogo e alla ricerca di giustizia. Nelle… - litatree : RT @vatican_it: Kazakhstan, l’appello del Papa: “Dolore per le vittime, si ritrovi l’armonia attraverso il dialogo” - KattInForma : Kazakhstan, l’appello del Papa: “Dolore per le vittime, si ritrovi l’armonia attraverso il dialogo” -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakhstan l’appello In Kazakistan arrestato per alto tradimento l'ex capo della sicurezza RaiNews