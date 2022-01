Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto dall’alto dopo la puntata del GF Vip: scoppia la polemica (Di domenica 9 gennaio 2022) La posizione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip continua a essere motivo di discussione: nonostante la ramanzina generale di Alfonso Signorini, il conduttore ancora una volta ha condonato gli atteggiamenti ritenuti da molti spettatori e coinquilini stessi oltre il limite del razzismo. A quanto pare, tuttavia, anche gli autori del programma sono dalla parte della concorrente. Gli autori del GF Vip si complimentano con Katia Ricciarelli: il retroscena Lo ha rivelato la stessa Katia Ricciarelli ieri: parlando con Soleil Sorge in giardino, la soprano ha detto che gli autori o qualcuno della produzione del Grande Fratello Vip avrebbe rivolto complimenti per il suo comportamento in puntata. La Ricciarelli ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) La posizione dial Grande Fratello Vip continua a essere motivo di discussione: nonostante la ramanzina generale di Alfonso Signorini, il conduttore ancora una volta ha condonato gli atteggiamenti ritenuti da molti spettatori e coinquilini stessi oltre il limite del razzismo. A quanto pare, tuttavia, anche gli autori del programma sono dalla parte della concorrente. Gli autori del GF Vip si complimentano con: il retroscena Lo ha rivelato la stessaieri: parlando con Soleil Sorge in giardino, la soprano hache gli autori o qualcuno della produzione del Grande Fratello Vip avrebbe rivolto complimenti per il suo comportamento in. Laha ...

