Katia Ricciarelli, 13 anni con José Carreras: “.. sono caduta a terra” | la verità (Di domenica 9 gennaio 2022) Katia Ricciarelli è stata insieme a José Carreras per ben 13 anni. Qualche tempo fa, la cantante è tornata a parlare del celebre tenore sono ormai quasi quattro mesi che la Ricciarelli si trova all’interno della casa più spiata d’Italia. Quest’anno infatti, il soprano di Rovigo ha deciso di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove fin dalle prime battute ha messo in luce il suo carattere forte e determinato. Katia Ricciarelli (Instagram)Per molti telespettatori del programma tuttavia, i modi di fare di Katia sono stati ritenuti inadeguati ed a tratti aggressivi. Durante la sua permanenza nel reality show che si tiene a Cinecittà infatti, l’artista ha litigato con ... Leggi su topicnews (Di domenica 9 gennaio 2022)è stata insieme aper ben 13. Qualche tempo fa, la cantante è tornata a parlare del celebre tenoreormai quasi quattro mesi che lasi trova all’interno della casa più spiata d’Italia. Quest’anno infatti, il soprano di Rovigo ha deciso di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove fin dalle prime battute ha messo in luce il suo carattere forte e determinato.(Instagram)Per molti telespettatori del programma tuttavia, i modi di fare distati ritenuti inadeguati ed a tratti aggressivi. Durante la sua permanenza nel reality show che si tiene a Cinecittà infatti, l’artista ha litigato con ...

