Kate Middleton, primi ritratti da Regina: gli omaggi nelle foto per i 40 anni (Di domenica 9 gennaio 2022) Sorridente, brillante e sempre perfetta. Kate Middleton compie 40 anni il 9 gennaio 2021 e si avvicina a grandi passi verso quello che sarà il ruolo per il quale sembra stata generata. La prossima Regina d’Inghilterra è stata immortalata da Paolo Roversi in una veste inedita, del tutto naturale, per celebrare questo compleanno a cifra tonda che la proietta verso un futuro che sta costruendo con grande tenacia e forza d’animo. Kate Middleton, ritratti da Regina Una bellezza che si racchiude tutta in quel profilo, quello che ha immortalato Paolo Roversi. Il volto di Kate Middleton è quello di una Regina contemporanea che per i suoi primi 40 anni ha voluto regalarci una ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Sorridente, brillante e sempre perfetta.compie 40il 9 gennaio 2021 e si avvicina a grandi passi verso quello che sarà il ruolo per il quale sembra stata generata. La prossimad’Inghilterra è stata immortalata da Paolo Roversi in una veste inedita, del tutto naturale, per celebrare questo compleanno a cifra tonda che la proietta verso un futuro che sta costruendo con grande tenacia e forza d’animo.daUna bellezza che si racchiude tutta in quel profilo, quello che ha immortalato Paolo Roversi. Il volto diè quello di unacontemporanea che per i suoi40ha voluto regalarci una ...

Advertising

Corriere : «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - Agenzia_Ansa : Kate Middleton, duchessa di Cambridge, moglie del principe William d'Inghilterra, compie 40 anni. Mai una gaffe o u… - Ticinonline : I 40 anni di una futura regina #katemiddleton #regnounito - giornali_it : I 40 anni di Kate Middleton celebrati in tre foto di Paolo Roversi: “L’ho fatta danzare” #9gennaio… -