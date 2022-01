Kate Middleton per i 40 anni si regala 3 ritratti ufficiali del nostro Paolo Roversi (Di domenica 9 gennaio 2022) Tre nuovi ritratti ufficiali. Tre foto “italiane”, scattate dal nostro Paolo Roversi. È il regalo che si è fatta Kate Middleton per i suoi primi 40 anni. Poco prima della mezzanotte dell’8 gennaio, sono stati condivisi sui social ufficiali. I tre ritratti entreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery di cui la festeggiata di oggi, ... Amica. Leggi su amica (Di domenica 9 gennaio 2022) Tre nuovi. Tre foto “italiane”, scattate dal. È il regalo che si è fattaper i suoi primi 40. Poco prima della mezzanotte dell’8 gennaio, sono stati condivisi sui social. I treentreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery di cui la festeggiata di oggi, ... Amica.

Advertising

Marilenapas : RT @Corriere: «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - ProDocente : Kate Middleton compie 40 anni, le foto ufficiali di Paolo Roversi: «L’ho fatta danzare davanti all’obiettivo» - Smartapilla : Foto pazzesca, pezzo bellissimo. Solo che c’ho messo mezz’ora per ritrovarlo, perché cercavo tra le avvelenate, e i… - Antonio_Tatti_ : RT @Corriere: «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.R. Catherine, duchessa di Cambridge, meglio nota come Kate Middleton (Catherine Elizabe… -