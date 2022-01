Kate Middleton, i 40 anni della Duchessa celebrati dai ritratti ufficiali dell’artista Paolo Roversi: “Non è abituata a posare, era timorosa” (Di domenica 9 gennaio 2022) Buon compleanno Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge compie oggi, 9 gennaio, 40 anni, e ha deciso di celebrare la ricorrenza in modo molto particolare Per l’occasione ha pubblicato tre foto realizzate da Paolo Roversi che la immortalano con un’allure da futura regina. Gli scatti, che già stanno facendo la storia, verranno esposti nella mostra permanente della National Portrait Gallery di Londra, che riaprirà nel 2023 dopo il restyling e di cui la Duchessa è patronessa. L’artista, nato a Ravenna nel 1947, è parigino dal 1973: intervistato dal Corriere, ha confidato che “inizialmente la Duchessa era apprensiva. Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non abituata a posare; conoscendo le mie foto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Buon compleanno. Ladi Cambridge compie oggi, 9 gennaio, 40, e ha deciso di celebrare la ricorrenza in modo molto particolare Per l’occasione ha pubblicato tre foto realizzate dache la immortalano con un’allure da futura regina. Gli scatti, che già stanno facendo la storia, verranno esposti nella mostra permanenteNational Portrait Gallery di Londra, che riaprirà nel 2023 dopo il restyling e di cui laè patronessa. L’artista, nato a Ravenna nel 1947, è parigino dal 1973: intervistato dal Corriere, ha confidato che “inizialmente laera apprensiva. Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non; conoscendo le mie foto ...

