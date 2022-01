Kate Middleton festeggia 40 anni con un fotografo italiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, compie 40 anni. In occasione del suo compleanno sono state diffuse tre nuove fotografie scattate dal fotografo italiano Paolo Roversi a ovest di Londra, nella zona dei Kew Gardens a novembre.Le... Leggi su today (Di domenica 9 gennaio 2022), la duchessa di Cambridge, compie 40. In occasione del suo compleanno sono state diffuse tre nuove fotografie scattate dalPaolo Roversi a ovest di Londra, nella zona dei Kew Gardens a novembre.Le...

Advertising

vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - Corriere : «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - RaiNews : Tanti auguri alla duchessa di Cambridge, già 'regina' nei cuori dei britannici, Kate Middleton compie oggi 40 anni - Carlomrtz : #KateMiddleton compie 40 anni, le foto spettacolari dell'italiano Roversi alla duchessa col destino da regina… - MsAyomidele : RT @fanpage: #KateMiddleton compie 40 anni, Paolo Roversi la celebra in tre splendidi scatti #KateAt40 -