Juventus, un altro infortunio per Chiesa: il calciatore lascia il campo contro la Roma (Di domenica 9 gennaio 2022) Tante emozioni nel big match della 21esima giornata del campionato di Serie A, sono in campo Juventus e Roma. La partita si sblocca con un colpo di testa di Abraham, disattenzione della compagine di Allegri su calcio piazzato. La reazione della Juventus è da grande squadra, magia di Dybala che supera Rui Patricio con un tiro a giro. Al 31? tegola per Massimiliano Allegri, infortunio per Federico Chiesa. Problema al ginocchio per l'ex Fiorentina che ha provato in ogni modo a rimanere in campo. Poi ha chiesto il cambio, al suo posto è entrato Kulusevski.

