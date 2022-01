Juventus | il Barcellona non molla Morata | lotta a distanza Allegri-Xavi

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcontinua a corteggiare Alvaro, manon vorrebbe sentire ragioni per lasciarlo partire Come riferito dalla stampa spagnola, ilnonla presa per Alvaro. Il club blaugrana vuole regalare un attaccante ae lo spagnolo è il primo nome sulla lista della spesa. Di diverso avviso però la Juve che, dietro ordine di, potrebbe non privarsi del suo numero 9 attuale. Il tecnico livornese ha iniziato la sfida acon il collega e le proverà tutte pur di trattenere a Torino il giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - partenope75 : RT @mirkocalemme: Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Juventus… - JuventusUn : #Juventus: preso #Icardi e liberato #Morata, la data dell’annuncio! CIFRE E DATE? - Jgirpel : La Juventus continua a pensare a Vlahovic, una strategia per arrivare al serbo nel caso in cui Morata dovesse andar… - sscinsigne_ : RT @mirkocalemme: Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

... ma Allegri non vorrebbe sentire ragioni per lasciarlo partire Come riferito dalla stampa spagnola, ilnon molla la presa per Alvaro Morata. Il club blaugrana vuole regalare un attaccante ...Sociedad - Celta 1 - 0 18:30 Granada CF -1 - 1 21:00 R. Madrid - Valencia 4 - 1 CALCIO -...30 Napoli - Sampdoria 16:30 Udinese - Atalanta 18:30 Genoa - Spezia 18:30 Roma -20:45 ...Il futuro trai pali della Juventus potrebbe subire una grande svolta: il piano per arrivare a Donnarumma con un triangolo tra i pali ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Barcellona continua a corteggiare Alvaro Morata, ma Allegri non vorrebbe sentire ragioni per lasciarlo partire Come riferito dalla stampa spagnola, i ...