Juventus | duro affondo contro Allegri | “Ha sottovalutato la squadra”

Advertising

FeliceNapolit15 : #RomaJuve ... ultimamente contro la Juventus tutto è ammesso...rigori non dati...falli non fischiati... giocatori c… - Nico_Piaz : #juventus women quando guardo questa squadra e vedo lo zoccolo duro italiano, rivedo la Juve dei 9 scudetti. Credo… - serieAnews_com : ?? Juve, il duro commento di Trevisani Che ne pensate? #Allegri #maxallegri #massimilianoallegri #seriea #juve… - MondoNapoli : Damascalli duro con la Juventus: 'Senza di lui sono un minestra riscaldata!' - - MondoBN : TREVISANI duro: “Il Verona gioca a calcio, la J -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus duro

Calciomercatonews.com

... cambio obbligatoÈ in corso in questi minuti il primo tempo di Roma -. Per Allegri, ... Allegri © LaPresseL'esterno, dopo uncontrasto con Smalling, ha accusato problemi al ginocchio ......colpo invece per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che conferma come il passo casalingo in ... DIRETTA/Sassuolo donne (risultato finale 4 - 3 dcr): bianconere in finale! Quattro minuti più ...30' - Primo cambio obbligato per Landucci, in panchina al posto dello squalificato Allegri, in campo Kulusevski. 29' - Si è accasciato Chiesa, che già non stava ...Diffidati Roma-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell'Inter. Ecco chi potrebbe saltare il prossimo turno di campionato.