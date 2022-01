Juve, si ferma ancora l’attaccante: nuovo infortunio contro la Roma (Di domenica 9 gennaio 2022) Arrivano brutte notizie dal reparto infermeria della Juventus. Dopo la lesione al bicipite rimediata contro l’Atalanta lo scorso novembre, e che lo ha costretto a stare fermo per diverse settimane, Federico Chiesa è tornato in campo giovedì contro il Napoli, siglando anche il gol del pareggio. nuovo STOP Intanto, nel match che i bianconeri stanno disputando contro la Roma, l’attaccante è stato vittima di un nuovo infortunio. Chiesa, Juventus, infortunio Al minuto 31 è infatti arrivata la tegola, l’ennesima, per il tecnico bianconero, costretto al cambio per un problema al ginocchio del numero 22 subito dopo un contrasto con Smalling. Chiesa, dolorante, ha provato a giocare per qualche ... Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Arrivano brutte notizie dal reparto infermeria dellantus. Dopo la lesione al bicipite rimediatal’Atalanta lo scorso novembre, e che lo ha costretto a stare fermo per diverse settimane, Federico Chiesa è tornato in campo giovedìil Napoli, siglando anche il gol del pareggio.STOP Intanto, nel match che i bianconeri stanno disputandolaè stato vittima di un. Chiesa,ntus,Al minuto 31 è infatti arrivata la tegola, l’ennesima, per il tecnico bianconero, costretto al cambio per un problema al ginocchio del numero 22 subito dopo un contrasto con Smalling. Chiesa, dolorante, ha provato a giocare per qualche ...

Juventus, si ferma Chiesa: a rischio la Coppa Italia contro la Sampdoria

