Iva Zanicchi | chi è il compagno Fausto Pinna | “Il nostro segreto è il tanto sesso”

Dopo il matrimonio naufragato con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha ritrovato l'amore fra le braccia di Fausto Pinna a cui è legata da tantissimi anni. Una storia d'amore importante per la cantante che più volte si è presentata in tv proprio con il suo amato compagno. "Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l'ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome" ha raccontato la Zanicchi in una intervista recente. Non solo, proprio in occasione del lancio del suo show "D'Iva", la Zanicchi è tornata a parlare del compagno negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio la Toffanin le ha chiesto: "Fausto è geloso?" con la Zanicchi ...

