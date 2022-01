Isola dei Famosi 2022: due fratelli verso il nuovo cast di Ilary Blasi (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi nel corso delle varie edizioni Rai e Mediaset ha visto naufragare tre coppie di sorelle: le gemelle Imma ed Eleonora De Vivo nel 2008, le Donatella nel 2015 e Viktorija e Virginia Mihajlovi? nel 2019. Quest’anno Ilary Blasi potrebbe replicare l’idea ma con due fratelli. Gli Onestini. Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, infatti, Luca Onestini e Gianmarco Onestini sarebbero addirittura contesi da due produzioni. Quella del Grande Fratello Vip (che gli ha chiesto di entrare in gioco nell’attuale edizione) e quella de L’Isola dei Famosi. Luca e Gianmarco Onestini in Italia in questi ultimi anni hanno perso molto appeal, ma in Spagna stanno spopolando. Il primo ha vinto il reality Secret Story, mentre il secondo ha vinto El Tiempo ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022) L’deinel corso delle varie edizioni Rai e Mediaset ha visto naufragare tre coppie di sorelle: le gemelle Imma ed Eleonora De Vivo nel 2008, le Donatella nel 2015 e Viktorija e Virginia Mihajlovi? nel 2019. Quest’annopotrebbe replicare l’idea ma con due. Gli Onestini. Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, infatti, Luca Onestini e Gianmarco Onestini sarebbero addirittura contesi da due produzioni. Quella del Grande Fratello Vip (che gli ha chiesto di entrare in gioco nell’attuale edizione) e quella de L’dei. Luca e Gianmarco Onestini in Italia in questi ultimi anni hanno perso molto appeal, ma in Spagna stanno spopolando. Il primo ha vinto il reality Secret Story, mentre il secondo ha vinto El Tiempo ...

