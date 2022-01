Inzaghi | «Rispetto all’andata siamo migliorati e vogliamo vincere»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Prima di scendere in campo con la sua Inter e affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico nerazzurro, Simoneha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn «Sono passati tanti mesi ma noi. Ogni partita fa storia a sé,abbiamo fatto molto bene per 65 minuti e poi l’episodio del rigore cambiò il match.alla gara dell’andatamolto. Milinkovic è un grandissimo giocatore, lo conosco molto bene, sarà osservato speciale ma tutta la Lazio è una squadra di qualità. Con Tagliacarne giochiamo spesso a carte, è un ottimo giocatore» L'articolo ilNapolista.

MILANO - Simonepronto ad affrontare la sua ex squadra, la Lazio. Tutto diversoalla partita dell'andata: è il 16 ottobre, il tecnico nerazzurro torna all'Olimpico tra voglia di vincere ed emozioni. ...MILANO - Simoneritrova la sua Lazio da ex per la seconda volta. La tensioneall'andata, quando tornò a Roma, un po' è svanita. Ma di sicuro per lui sarà sempre una partita speciale. L'Inter prova la ...La partita contro la Lazio e il suo passato e il ricordo della gara d'andata. Questi i temi che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi affronta nella consueta intervista pre-match ai microfoni di DAZN, ...Sarri: "Gara difficile, voglio vedere coraggio" – articolo di Massimo Catalucci www.massimocatalucci.it (Meridiananotizie) Roma, 6 gennaio 2022 – Partita sulla carta proibitiva per i biancocelesti, se ...