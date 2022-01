Inzaghi cerca il colpo da ex, il Milan è lì. Che intrighi nei piani alti (Di domenica 9 gennaio 2022) È l’unica squadra ad aver battuto l’Inter in questa stagione e ha il terzo attacco del campionato, ma è anche la quattordicesima difesa del campionato e la peggiore dei primi 15’. Una “Lazio a due facce”, sintetizza Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta di San Siro contro i nerazzurri dell’ex Inzaghi. Una sfida che rappresenta un capitolo importante della stagione in corso. La sconfitta dell’andata ha tolto certezza, ma non stabilità all’Inter che da quel momento hanno messo in fila una serie di risultati importanti. Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha vinto sei gare di fila in campionato senza subire gol, mentre è dal 1960-61 che la squadra biancoceleste non incassava almeno 37 gol nelle prime venti di Serie A. La Lazio ha la peggior retroguardia dei primi 15?, segnale di un approccio alla gara che manca. Mancherà intanto Acerbi (al suo posto Lucas ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) È l’unica squadra ad aver battuto l’Inter in questa stagione e ha il terzo attacco del campionato, ma è anche la quattordicesima difesa del campionato e la peggiore dei primi 15’. Una “Lazio a due facce”, sintetizza Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta di San Siro contro i nerazzurri dell’ex. Una sfida che rappresenta un capitolo importante della stagione in corso. La sconfitta dell’andata ha tolto certezza, ma non stabilità all’Inter che da quel momento hanno messo in fila una serie di risultati importanti. Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha vinto sei gare di fila in campionato senza subire gol, mentre è dal 1960-61 che la squadra biancoceleste non incassava almeno 37 gol nelle prime venti di Serie A. La Lazio ha la peggior retroguardia dei primi 15?, segnale di un approccio alla gara che manca. Mancherà intanto Acerbi (al suo posto Lucas ...

