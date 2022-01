Intitolare l’Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Il becero campanilismo del tifo rancoroso non rovini omaggio a Pablito (Di domenica 9 gennaio 2022) La deriva del tifo becero offende la memoria di Paolo Rossi. La Camera dei Deputati ed il Governo hanno varato un’iniziativa per Intitolare a Paolo Rossi lo Stadio Olimpico di Roma. Un meraviglioso e sacrosanto riconoscimento postumo per un atleta leggendario che ha emozionato ed inorgoglito tutta l’Italia. Paolo Rossi , morto prematuramente, è il simbolo del vittorioso Mundial del 1982. Ma questo indirizzo politico comincia a trovare qualche resistenza nella Capitale. L’intitolazione a Paolo Rossi dello Stadio Olimpico è stata addirittura bollata come un’operazione di ” colonialismo sportivo”. Mentre Napoli in pochi mesi ha intitolato a Diego Armando Maradona il suo stadio, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) La deriva deloffende la memoria di. La Camera dei Deputati ed il Governo hanno varato un’iniziativa perlo Stadio Olimpico di. Un meraviglioso e sacrosanto riconoscimento postumo per un atleta leggendario che ha emozionato ed inorgoglito tutta l’Italia., morto prematuramente, è il simbolo del vittorioso Mundial del 1982. Ma questo indirizzo politico comincia a trovare qualche resistenza nella Capitale. L’intitolazione adello Stadio Olimpico è stata addirittura bollata come un’operazione di ” colonialismo sportivo”. Mentre Napoli in pochi mesi ha intitolato a Diego Armando Maradona il suo stadio, ...

Advertising

PAOLOGRECO5 : Dedicargli l’Olimpico è la carezza che merita, sulle resistenze ad intitolare lo stadio di Roma all'eroe del mondia… - rivegauche_s : Campione del mondo, pallone d’oro, famoso in tutto il mondo per aver dimostrato che l’impossibile può diventare pos… - Peppe_Rep : a Pablito intitolare l'Olimpico? solo ai parlamentari, poteva venire in mente una assurdità tale. Se proprio senton… - vivereitalia : Roma, assessore comunale allo sport: 'sono contrario ad intitolare l'Olimpico a Paolo Rossi' - GiornaleVicenza : Non si placa nella Capitale la polemica contro l'ordine del giorno passato alla Camera per intitolare lo stadio Oli… -