Inter | Inzaghi | «Siamo migliorati molto rispetto all’andata»

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Lazio: ecco cosa ha detto Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha parlato prima di Inter-Lazio. GARA – «Penso che ogni partita abbia storia a sé. all'andata fatto molto bene per 65 minuti e poi il rigore ha cambiato le cose. Siamo migliorati molto, le cose sono cambiate. Dovremo fare le cose da vera Inter» AVVERSARI – «Milinkovic lo conosciamo tutti, sarà osservato speciale come tanti altri. La Lazio è molto ben assortita e con ottime individualità»

