Insigne è un nuovo giocatore del Toronto, le sue prime parole ai nuovi tifosi – Video (Di domenica 9 gennaio 2022) “Ciao, sono Lorenzo Insigne e saluto tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per la nuova avventura, ringrazio la società e ci vediamo a luglio. All for one”. Così l’attaccante napoletano sui social per salutare i tifosi della sua nuova squadra, il Toronto FC. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Ciao, sono Lorenzoe saluto tutti idel. Sono contento per la nuova avventura, ringrazio la società e ci vediamo a luglio. All for one”. Così l’attaccante napoletano sui social per salutare idella sua nuova squadra, ilFC. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - CamilloFerrante : Il mancato rinnovo di @Lor_Insigne deriva (anche) dal nuovo tetto ingaggi che il presidente @ADeLaurentiis ha in m… - Emanuel72607325 : @AlfredoPedulla Ma a giugno allora con le scadenze nel Napoli e cessione Insigne, ci sarà una rivoluzione e ci sarà… - Emanuel72607325 : @RudyGaletti A Napoli praticamente c'è una rivoluzione in atto. Ounas e Koulibaly in scadenza, cosi come Fabian. In… - mazzone_massimo : #Insigne bravo ragazzo hai fatto bene a prendere il contratto nuovo e grazie per il lavoro che hai fatto per il napoli -