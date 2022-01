Inflazione, gas, materie prime. Pomicino sulla (vera) emergenza Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tasso di Inflazione in Europa e nel mondo si è impennato da diversi mesi a questa parte. Negli Usa ha superato il 6%, in Germania è al 5,2%, in Europa al 4,9% e in Italia al 3,8%, dati tutti riferibili al novembre scorso. Un contesto economico-finanziario come quello che stiamo vivendo non poteva che alimentare una crescita dei prezzi al consumo e alla produzione. Una forte, improvvisa domanda di beni di consumo e di beni durevoli accompagnata a politiche monetarie molto espansive è un contesto che non poteva non far crescere l’Inflazione. Ma est modus in rebus! Tutti sapevano che il tasso di Inflazione sarebbe aumentato ma non a questi livelli e con caratteristiche che a oggi lasciano immaginare che non si tratti di un fenomeno transitorio, come affermano le banche centrali più per paura di essere chiamate a un ... Leggi su formiche (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tasso diin Europa e nel mondo si è impennato da diversi mesi a questa parte. Negli Usa ha superato il 6%, in Germania è al 5,2%, in Europa al 4,9% e inal 3,8%, dati tutti riferibili al novembre scorso. Un contesto economico-finanziario come quello che stiamo vivendo non poteva che alimentare una crescita dei prezzi al consumo e alla produzione. Una forte, improvvisa domanda di beni di consumo e di beni durevoli accompagnata a politiche monetarie molto espansive è un contesto che non poteva non far crescere l’. Ma est modus in rebus! Tutti sapevano che il tasso disarebbe aumentato ma non a questi livelli e con caratteristiche che a oggi lasciano immaginare che non si tratti di un fenomeno transitorio, come affermano le banche centrali più per paura di essere chiamate a un ...

Advertising

AndreaVallascas : Il Grande Bluff: l’economia va a picco e il Governo Draghi si nasconde dietro la Pandemia. Inflazione + 3,7% su bas… - ParliamoDiNews : Inflazione, gas, materie prime. Pomicino sulla (vera) emergenza Italia - - BozzettoStefano : @GiaSilvestrini Gli eventi estremi ci sono da sempre e non spiegano che siamo tornati ai ‘70 cerca dalle parti dell… - e_quintavalle : I rischi da boom #prezzi #energia e #inflazione sulle prospettive 2022 e i settori in ritardo nella #ripresa in ana… - pddome56 : @LucianoCannito Enno' caro Maestro.. Il covid serve a non far pensare il popolino agli aumenti di gas, elettricità,… -