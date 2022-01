Incendio a New York, in fiamme un condominio del Bronx: 60 persone ferite, almeno 19 morti di cui 9 bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) A una settimana dal rogo di Filadelfia in cui hanno perso la vita 12 persone, un'altra tragedia del fuoco fa 19 morti a New York. L'Incendio è divampato nell'appartamento di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 gennaio 2022) A una settimana dal rogo di Filadelfia in cui hanno perso la vita 12, un'altra tragedia del fuoco fa 19a New. L'è divampato nell'appartamento di...

