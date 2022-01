In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio: Figliuolo, la resa dopo le balle: “Test per studenti dai medici” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nota del generale Test a scuola, la resa di Figliuolo: “Gli studenti vadano dai medici” Asl in difficoltà e i militari in aiuto non sono arrivati. La Fimmg: “Impossibile farci fare anche i tamponi” Di Alex Corlazzoli Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Beati noi. “Macron: è una grande fortuna avere Draghi e Mattarella in Italia” (Corriere della sera, 8.1). Per chi sta in Francia. Perdita dell’olFatto. “Pier Aldo Rovatti: ‘I No Vax sbagliano, non sento odore di stato d’eccezione’” (Huffington Post, 9.1). Non avrà mica il Covid? Molestia a parte. “Sono orgoglioso di avere nel 2021 cambiato Diplomazia Guai a toccare il “solido partenariato”. Roma (come tutti) tace: va tutelata Eni Reazioni. La Farnesina si limita agli appelli: È la regione dove il colosso è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nota del generalea scuola, ladi: “Glivadano dai” Asl in difficoltà e i militari in aiuto non sono arrivati. La Fimmg: “Impossibile farci fare anche i tamponi” Di Alex Corlazzoli Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Beati noi. “Macron: è una grande fortuna avere Draghi e Mattarella in Italia” (Corriere della sera, 8.1). Per chi sta in Francia. Perdita dell’ol. “Pier Aldo Rovatti: ‘I No Vax sbagliano, non sento odore di stato d’eccezione’” (Huffington Post, 9.1). Non avrà mica il Covid? Molestia a parte. “Sono orgoglioso di avere nel 2021 cambiato Diplomazia Guai a toccare il “solido partenariato”. Roma (come tutti) tace: va tutelata Eni Reazioni. La Farnesina si limita agli appelli: È la regione dove il colosso è più ...

Advertising

fattoquotidiano : Forse l’anno nuovo porterà un regalo per tutti. L’incertezza è d’obbligo, come quando contiamo sul fatto che ci arr… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Gennaio: Gimbe: “Il lockdown c’è già”. Over50, dubbi al Cts - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Gennaio: Misure fra 40 giorni. Il governo non c’è più - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio: Figliuolo, la resa dopo le balle: “Test per studenti dai medici” - Quaro75 : RT @Artibani1: Milo Manara adatta a fumetti 'Il nome della rosa'. Lo pubblicherà la casa editrice Oblomov e se ne parla sul numero di Linus… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Afghanistan, la fine delle bambine: figlie cedute in cambio di cibo Il prezzo medio per una sposa bambina Questo articolo è comparso sul numero di "7" in edicola venerdì 7 gennaio. Lo proponiamo online per i lettori di Corriere.it. Buona lettura Schiva, con lunghe ...

Regionali: le top 11 per minutaggio, dall'Under 19 all'Under 14 Pallone d'oro: per il ritorno in edicola coupon speciale da 100 punti Sul giornale la graduatoria aggiornata a venerdì. Tagliando super per il primo numero del 2022

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Gennaio: Gimbe: “Il lockdown c’è già”. Over50, dubbi al Cts Il Fatto Quotidiano Il grande sacrificio che cancella l'emergenza In una giornata di pioggia battente è spuntato il sole sul Napoli, su questi coraggiosi ragazzi con le maglie rosse che dopo aver fermato la Juve sono tornati a vincere nello Stadio ...

Napoli, il boss di Fuorigrotta esulta: «Siamo due morti a zero» È stato un crescendo di provocazioni. Tra le strade del quartiere, in carcere, finanche sui social. Il gesto della mano a forma di “due”, indice e medio in bella mostra, che ...

Il prezzo medio per una sposa bambina Questo articolo è comparsonumero di "7" invenerdì 7 gennaio. Lo proponiamo online per i lettori di Corriere.it. Buona lettura Schiva, con lunghe ...Pallone d'oro: per il ritorno incoupon speciale da 100 puntigiornale la graduatoria aggiornata a venerdì. Tagliando super per il primo numero del 2022In una giornata di pioggia battente è spuntato il sole sul Napoli, su questi coraggiosi ragazzi con le maglie rosse che dopo aver fermato la Juve sono tornati a vincere nello Stadio ...È stato un crescendo di provocazioni. Tra le strade del quartiere, in carcere, finanche sui social. Il gesto della mano a forma di “due”, indice e medio in bella mostra, che ...