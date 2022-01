Il Volo, Ginoble ha mollato tutti: ora penserà solo a LUI. La FOTO che lascia di stucco (Di domenica 9 gennaio 2022) Il famoso componente del gruppo di tenori ha ben altro per la testa, altro che musica. Gianluca Ginoble de Il Volo ora non ha occhi che per lui. Sono tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 9 gennaio 2022) Il famoso componente del gruppo di tenori ha ben altro per la testa, altro che musica. Gianlucade Ilora non ha occhi che per lui. Sono tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

claudina1947 : Ver 'Il Volo Taormina 21.07.2014 Gianluca Ginoble - Anema e core' en YouTube - Clacli1104 : RT @zappavignaFra: Esserci sempre. @BELLIPRODUCTION #solex #alexbelli #soleilsorge Your song- Gianluca Ginoble/Il Volo - uccia0705 : RT @zappavignaFra: Esserci sempre. @BELLIPRODUCTION #solex #alexbelli #soleilsorge Your song- Gianluca Ginoble/Il Volo - Maria21305429 : RT @zappavignaFra: Esserci sempre. @BELLIPRODUCTION #solex #alexbelli #soleilsorge Your song- Gianluca Ginoble/Il Volo - chiara_sciuto : RT @zappavignaFra: Esserci sempre. @BELLIPRODUCTION #solex #alexbelli #soleilsorge Your song- Gianluca Ginoble/Il Volo -