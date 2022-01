Il Santuario di Santa Maria del Sasso | alla scoperta dell’ultimo baluardo della Cortenuova medievale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. L’intensa lotta fra Federico II e la Lega Lombarda ha lasciato pesanti tracce sull’abitato di. La battaglia avvenuta il 27 novembre 1237 causò infatti la completa distruzionecittadina guelfa esua fiorente fortezza, cancellando così in brevissimo lasso di tempo diversi secoli di storia. Nonostante la furia dell’imperatore teutonico e dei suoi alleati, ildidelriuscì ad uscirne indenne divenendo così uno dei principali centri di culto dell’area. Inserita nella lista dei possedimenti dell’abbazia di San Benedetto in Vlta, la struttura avrebbe origini particolarmente antiche come confermato da alcuni documenti del XII secolo che la vedono citata con il titolo di “...