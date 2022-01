Il plumcake mais e nocciole | dal sapore irresistibile! Dolce Varese

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’amor polenta è untipico della città di. La ricetta di questoovviamente, come ognidella tradizione che si rispetti, non è sempre uguale ad un’altra. Infatti molti pasticceri sono soliti usare un loro particolare ingrediente segreto. Ciononostante questoè super goloso e i suoi gusti semplici sono impossibili da non apprezzare. Gli ingredienti per creare ilda dividere in 8 porzioni sono: 40 gr di fecola di patate 40 gr di farina 00 30 gr di farina di1 cucchiaino di pasta di30 gr di½ cucchiaino di lievito 150 gr di burro 150 gr di zucchero 2 cucchiai di rum 40 gr di mandorle 1 bustina di vanillina 2 ...