Il Papa battezza 16 neonati | il monito ai genitori | “Custodite l’identità cristiana dei vostri figli”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Città del Vaticano –Francesco sta celebrando nella Cappella Sistina, a Roma, la messa in occasione della solennità del Battesimo del Signore. Il Santo Padre amministererà il sacramento a 16: si tratta di 7 bambini e 9 bambine. «Oggi noi commemoriamo il Battesimo del Signore, e c’è un inno liturgico molto bello nella festa di oggi, che dice che il popolo d’Israele andava al Giordano ‘con i piedi scalzi e l’anima scalzà, cioè un’anima che voleva essere bagnata da Dio, che non aveva nessuna ricchezza, aveva bisogno di Dio». CosìFrancesco, nell’omelia pronunciata ‘a bracciò, si è rivolto a, padrini e madrine nella messa celebrata nella Cappella Sistina in cui amministra i sacramento del Battesimo a 16. «Questi bambini oggi vengono qui anche ‘con l’anima scalzà – ha ...