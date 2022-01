Il Napoli torna alla vittoria al Maradona, goleada di una ‘super’ Atalanta (Di domenica 9 gennaio 2022) vittoria di ‘corto muso’ del Napoli contro la Sampdoria. goleada dell’Atalanta trascinata da Muriel e ben sei gol in casa dell’Udinese. Dopo il pari con una buona prova a Torino contro la Juventus, il Napoli torna alla vittoria davanti ai propri tifosi e continua il proprio percorso verso la Champions League. Gli azzurri al Diego Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022)di ‘corto muso’ delcontro la Sampdoria.dell’trascinata da Muriel e ben sei gol in casa dell’Udinese. Dopo il pari con una buona prova a Torino contro la Juventus, ildavanti ai propri tifosi e continua il proprio percorso verso la Champions League. Gli azzurri al Diego Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - DiMarzio : .@sscnapoli, i convocati di #Spalletti: c'è Tuanzebe e torna Fabián Ruiz - LoveSud2 : RT @pisto_gol: Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna s… - Mestanaccount1 : RT @pisto_gol: Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna s… - bebboamoroso : RT @pisto_gol: Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna s… -