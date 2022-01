Il Napoli ha in pugno il nuovo terzino: arriverà a giugno (Di domenica 9 gennaio 2022) Reinildo Mandava sarà il nuovo terzino del Napoli. Il calciatore del Lille arriverà con ogni probabilità a giugno a parametro zero. Il Napoli ha scelto Reinildo Mandava per la fascia sinistra, secondo quanto riferisce il quotidiano TuttoSport, Giuntoli ha in pugno il terzino del Lille: “L’ottima prestazione di Ghoulam con la Juventus allontana la necessità di prendere un esterno che si alterni con Mario Rui. L’arrivo di Mandava può essere posticipato a giugno quando scadrà il suo contratto con il Lille e il Napoli lancerà l’assalto in virtù dell’accordo già raggiunto col suo agente. Mario Rui e Faouzi Ghoulam si alterneranno nel corso della attuale annata calcistica (possibile, in caso di necessità, lo spostamento di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Reinildo Mandava sarà ildel. Il calciatore del Lillecon ogni probabilità aa parametro zero. Ilha scelto Reinildo Mandava per la fascia sinistra, secondo quanto riferisce il quotidiano TuttoSport, Giuntoli ha inildel Lille: “L’ottima prestazione di Ghoulam con la Juventus allontana la necessità di prendere un esterno che si alterni con Mario Rui. L’arrivo di Mandava può essere posticipato aquando scadrà il suo contratto con il Lille e illancerà l’assalto in virtù dell’accordo già raggiunto col suo agente. Mario Rui e Faouzi Ghoulam si alterneranno nel corso della attuale annata calcistica (possibile, in caso di necessità, lo spostamento di ...

